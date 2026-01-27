Deuil : Kalidou Koulibaly a perdu son père

C’est une triste nouvelle qui frappe la tanière des Lions du Sénégal. Le capitaine de la sélection nationale, Kalidou Koulibaly, est en deuil. Son père Dabele Koulibaly, est décédé ce lundi matin en France a appris wiwport.

Originaire de Ngano, un village situé dans la région de Matam, Kalidou Koulibaly a toujours entretenu un lien fort avec la terre de ses parents. Au fil des années, le défenseur sénégalais s’est illustré par sa générosité et son engagement social envers ce village, multipliant les œuvres et actions en faveur des populations locales.

Né en France, l’actuel capitaine des Lions avait fait en 2015 le choix fort et assumé de porter les couleurs du Sénégal. Une décision profondément familiale et émotionnelle, comme il l’avait lui-même confié « Quand j’ai vu la lumière dans les yeux de mes parents lorsque je leur ai dit que j’avais choisi le Sénégal, j’étais très heureux et à l’aise avec mon

choix. »