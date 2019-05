14 TONNES DE PRODUITS IMPROPRES À LA CONSOMMATION SAISIES À THIAROYE !

14 tonnes ! Telle est l’impressionnante quantité de produits impropres à la consommation saisie à Thiaroye par le Service départemental du commerce de Pikine lors de ses opérations de contrôle. Selon la livraison du jour du quotidien Le Soleil, la valeur saisie est estimée à plus de 10 millions de francs Cfa. Le mois béni du ramadan est très favorable à l’écoulement de ce type de denrées et aux pratiques spéculatives sur les prix.



Cette saisie est constituée de produits périmés et non conformes comme la tomate et l’huile. Elle concerne également des produits dont l’importation et la commercialisation sont interdites au Sénégal comme les lampes incandescence, des articles sans autorisation de fabrication. A l’instar de Thiaroye, plus de 20 tonnes de produits impropres à la consommation ont été retirées des marchés de Tambacounda par le service régional du commerce.