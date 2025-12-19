Ziguinchor: Quand la visite du président Diomaye crée beaucoup de bruits et tente à…

Le Président Diomaye Faye sera à partir de ce samedi en visite à Ziguinchor, fief politique du Premier ministre et président de Pastef, Ousmane Sonko. Si l’on en croit Les Échos, ce déplacement du chef de l’État crée la division dans les rangs des Patriotes de la région.

Prenant position pour le leader de leur parti dans la brouille qui l’oppose au chef de l’exécutif, les inconditionnels de l’ancien maire de la ville reprochent à son successeur, Djibril Sonko, de mobiliser les troupes pour offrir au président de la République un accueil populaire, alors qu’ils ont décidé de croiser les bras. Pire, poursuit le journal, les contempteurs de l’actuel maire de Ziguinchor l’accusent de travailler pour Diomaye Faye pour écarter Ousmane Sonko.

Les mêmes reproches sont adressés à Seydou Mandian, responsable local de Pastef et président du Conseil d’administration de l’OFOR. «Ils le considèrent comme un transfuge de l’APR, promu par le Président Diomaye Faye et qui travaille jour et nuit à écarter le président de Pastef», avance Les Échos.