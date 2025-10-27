Ziguinchor: Les étudiants du centre régional de formation en Santé lancent un cri de cœur sur…

Le Centre Régional de Formation en Santé est la seule structure publique de formation paramédical dans la région de Ziguinchor qui forme des infirmiers et sages femmes d’état après l’obtention d’un concours très sélectif.

Parmi les différents CRFS, celui de Ziguinchor est le centre qui rencontre plus de problèmes.

Après plusieurs réunions avec la directrice, la situation reste toujours inchangée.

Le centre venait de recueillir cette année en plus des 2 autres promotions une nouvelle promotion de 13 étudiantes Sages femmes d’état et 9 étudiants infirmiers, tous admis par concours.

– Au tout début de l’année:

Après un entretien avec le gestionnaire, il nous avait fait comprendre que le budget du CRFS-ZIG est très faible pour prendre en charge tous les étudiants d’autant plus que selon lui, le budget du CRFS-ZIG n’a jamais changé depuis 2007.

Je rappelle que de 2007 à 2009 le CRFS-ZIG de Ziguinchor ne formait que des assistants infirmiers avec une 1/2 bourses de 18000/étudiants.

Depuis 2010, le CRFS-ZIG a commencé à former des infirmiers et sages-femmes d’état qui doivent avoir des bourses entières (40.000f/étudiants), imaginez si le budget n’est pas revue.

– Aujourd’hui:

Les problèmes deviennent de plus en plus pire. Au delà du faible budget comme il l’avait dit, le budget semestriel du 2ème semestre est toujours indisponible au niveau du CRFS de Ziguinchor au moment tous les autres CRFS sont tranquillement à jour.

Conséquences :

– Bourses d’étudiants non payées

– professeurs et personnels non payées.

– Pas d’enseignement depuis notre retour de vacances.

* Manque de professeurs qualifiés

* Retard extrême des bourses, au moment où les étudiants des autres CRFS perçoivent normalement et tranquillement leurs bourses. Exemple : les étudiants de la L2 sont à leur 6ème mois sans bourse, ceux de la L1 à leur 3ème mois.

* Pas de moniteurs et monitrices pour encadrer les étudiants.

* Pas de prise en charge médicale pour les étudiants.

* Pas de vaccination pour les étudiants avant d’aller en stage.

Questions :

– Pourquoi le budget du CRFS-ZIG ne couvre pas totalement les dépenses annuelles du CRFS ?

– A quand la disponibilité du budget du CRFS-ZIG ?

En réalité le point qui nous importe de plus est celui lié à la disponibilité du budget du CRFS de Ziguinchor…

Récemment, le gestionnaire nous a dit que le problème c’est au niveau du ministère. Selon lui, le gestionnaire au niveau du trésor public national avait fait une erreur sur les transactions ce qui a valu que le budget qui était alloué pour CRFS Zig est toujours indisponible…

C’est une chose que nous étudiants ne comprend pas et ne souhaitons pas entendre…

Nous avons des arriérés de loyers dans nos lieux respectifs de logement à cause de ces retards de bourses, nous ne faisons plus cours parce que les professeurs ne sont pas payés jusque là…

Trop, c’est trop, le problème du CRFS Ziguinchor doit être entendu de tous…

[09:37, 17/10/2025] Lansana Sonko: Il est à rajouter qu’entre autres, ces problèmes en sont les causes intrinsèques d’abandons de certains étudiants, parce qu’ils ne sont plus motivés à cause de ces conditions. La pédagogie est hermétiquement coiffée par le social. Si aujourd’hui des étudiants du hors de Ziguinchor qui n’avaient que leurs bourses pour espérer satisfaire leurs loyers et restaurations n’ont plus cette avantage, c’est normal qu’ils soient démotivés par le système, parce qu’ils se sont lancés dans cette formation pourvu d’avoir une vie meilleure que celle de l’étudiant du MESRI qu’ils ont dû laisser au profit de celui du MSAS. Mais hélas,…!

Et si aujourd’hui, des étudiants du CRFS-Z sont obligés de déguerpir, qui dit que nous les restant ne seront pas les prochains ?

Espérons être entendu…!!!