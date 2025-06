Ziguinchor: Les deux groupes de l’ANFAVR désormais unis pour célébrer le naufrage du bateau Joola

C’est une information exclusive que vous livre Kewoulo. La journée memorielle du nauffrage du bateau Le Joola célébrée depuis quelques années dans la division par deux groupes dirigés l’un par Boubacar Ba et Eli Diatta, ne le sera pas cette année. Pour cause, les deux entités ont décidé de taire leur querelles interne pour s’unir et cheminer ensemble dans l’interet de la réussite de la première journée internationale prévue les 28 et 29 juin à l’université Assane Seck de Ziguinchor et mieux préparer la comémoration de la journée nationale du 26 septembre.

Cette noble mission de reconciliation menée sous l’anonymat par une dame membre de l’association a été très bien appréciée par tous les autres membres qui se sont réjouis de cette nouvelle retrouvaille tant souhaitée et qui est venue à son heure.

Selon Cyprien Lopy qui assure désormais la présidence de la structure, le temps n’est plus aux tiraillements mais au combat pour le soutien par l’Etat aux familles des victime et rescapés, l’accompagnement dans la réinsertion socio-professionnelle des orphelins, la lutte contre l’oublie des disparus et surtout l’enseignement dans les universités de ce drame qui a causé la mort de prés de deux milles personnes. C’est dailleurs selon lui, ce qui vaut la tenue prochaine de la journée internationale à l’université Assane Seck de Ziguinchor pour mieux imprégner la communauté estudiantine qui a perdu quatre cent quarante quatre ( 444 ) victimes dans ce nauffrage.

L’association entend aussi s’investir dans la sensibilisation contre les mauvais comportements citoyens sur les routes et les surcharges considérées dailleurs comme l’une des principales causes du nauffrage du bateau.