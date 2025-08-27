Ziguinchor: Les dernières nouvelles de Khady, la fillette brûlée par son père

Zeynabou Bilal, l’ex compagne de Prosper Kenyon, l’homme qui s’est immolé en entraînant ses deux enfants dans l’incendie et tuant leur fils de deux ans, brise le silence. Dans un entretien accordé à L’Observateur, la dame, d’origine malienne, donne des nouvelles de sa fille Khady, grièvement brûlée lors de ce drame.

La petite lutte entre la vie et la mort à l’hôpital de Ziguinchor. Plongée dans le coma, son état reste critique. Sa mère veille sur elle, dévastée par la perte de son fils Junior, mort calciné.

« Mon père a versé de l’essence sur moi », criait Khady dans l’ambulance, rapporte sa mère.