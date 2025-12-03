Ziguinchor: Le verdict est tombé dans l’affaire « Nelly » la prostitué nigériane

Le tribunal correctionnel de Ziguinchor a rendu son verdict, mardi 2 décembre 2025, dans le dossier de la prostituée nigériane surnommée « Nelly », accusée de transmission volontaire du VIH. Contre l’avis du parquet, qui requérait une peine sévère, elle a été condamnée à un mois de prison ferme et a immédiatement recouvré la liberté, ayant déjà purgé cette peine en détention provisoire. Cette décision inattendue du tribunal a surpris plus d’un dans le milieu judiciaire local.

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, dans son réquisitoire du mardi 25 novembre, lors de l’audience correctionnelle, avait demandé aux juges de condamner la prostituée nigériane « Nelly » à une peine de deux ans de prison assortie d’une amende de 5 millions de FCFA et d’une expulsion du territoire national. Pour le maître des poursuites, la gravité de l’infraction et les antécédents de la travailleuse du sexe valaient largement la sévérité de son réquisitoire.

Selon L’Observateur, « Nelly », 23 ans, établie à Ziguinchor depuis l’année précédente, après un passage en Gambie, était soupçonnée d’avoir délibérément exposé des clients au VIH lors de rapports sexuels non protégés. Son arrestation début novembre avait fait couler beaucoup d’encre et mis en lumière la prévalence élevée de l’infection dans la région. Pour la protéger de la déferlante médiatique et sociale, son avocat avait plaidé pour une liberté provisoire et un placement en centre spécialisé. Une demande rejetée par le parquet, qui avait invoqué la persistance de troubles à l’ordre public susceptibles d’être liés à cette affaire.

Sauf que le temps de l’indignation collective n’est pas celui de la justice. Ce mardi, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement en matière criminelle, n’a finalement condamné la mise en cause qu’à une peine d’un mois de prison ferme. Étant en détention depuis le mois dernier, « Nelly » a donc pu humer l’air de la liberté. Mieux encore, selon L’Observateur, elle pourrait même reprendre son travail dans les rues de la capitale sud du pays.

Libération aussi de 18 autres prostituées nigérianes et sierra-léonaises

Dans une affaire connexe, le tribunal correctionnel de Ziguinchor a relaxé 18 jeunes filles nigérianes et sierra-léonaises arrêtées dans la station balnéaire de Cap Skirring par la gendarmerie pour séjour irrégulier, défaut de carnet sanitaire et mise en danger de la vie d’autrui. Elles ont toutes été arrêtées suite à une dénonciation anonyme, alors qu’elles s’adonnaient clandestinement à la prostitution.

La descente musclée effectuée par les hommes en bleu dans leur cachette a permis à ces derniers de mettre la main sur ces 18 prostituées nigérianes et sierra-léonaises, dont une mineure qui avait fait l’objet de mesures d’assistance éducative. Selon L’Observateur, l’une d’entre elles, séropositive, poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui, avait relancé le débat après l’arrestation de « Nelly ». L’enquête avait révélé qu’elle détenait par-devers elle des comprimés qu’elle prenait pour éviter de contaminer ses potentiels clients. À l’annonce de leur verdict, elles se sont écriées : « Go to Cap-Skirring ».