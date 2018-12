Ziguinchor : Un individu meurt dans un incendie qu’il a lui même provoqué

Cheikh Badjo, âgé d’une trentaine d’années, a perdu la vie dans l’incendie de sa chambre qu’il a lui-même provoqué. Le drame est survenu dans le quartier de Boucotte à Ziguinchor. Les Échos qui rapporte l’information signale que la victime était un ivrogne.

Selon l’un des témoins, « Badjo était rentré d’un bar (…) Il était ivre et lorsqu’il est rentré dans sa chambre, il n’est plus ressorti. Il avait un mégot de cigarette à la main et c’est certainement, ce qui a provoqué l’incendie ayant calciné toute sa chambre. Il a rendu l’âme sur place et souffrait de brûlures graves. » La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.