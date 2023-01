«J’ai l’habitude de venir depuis 2006 à la suite de la recommandation du Thierno Mountaga Amadou, qui m’avait demandé d’accompagner la cuisine de Cheikh Omar à l’occasion du Ziarra. C’est ce que je fais depuis 2006. On a eu que deux ans de rupture pendant la Covid-19. Sinon, je viens pour soutenir la cuisine en matériels, produits et en toutes sortes de supports. Ça a été bien accueilli comme d’habitude», a-t-elle souligné. Avant de poursuivre : «nous avons commencé par faire la Ziarra chez le Khalif, Thierno Madany Tall qui nous a confié un message de paix».

Selon elle, le fait que le Khalif a, autant tenu à faire ce rappel, c’est parce que cela confère une certaine responsabilité. «Et par rapport à cette responsabilité qu’il a convoquée, il voudrait que l’on œuvre pour la paix. Donc, ce sont des directives que nous avons perçues à sa juste valeur et nous avons aussi mesuré l’impact que ce message pourrait avoir à notre interne. Les enseignements à tirer de cette édition, c’est le message de paix que le Khalif nous a livré. Mais aussi la solidarité agissante que l’on doit maintenir. Et chaque fois, il me prend à témoin. Il me responsabilise à véhiculer le message», magnifie-t-elle.

S’agissant du contexte, elle dit : «je me souviens de notre première année dans l’opposition où l’on devrait manifester à la place de l’obélisque. Avec la tension oppressante entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade, il s’est levé pour faire fonctionner ce levier. Actuellement, il semblerait que cette même tension est à l’actualité. Et il a encore lancé ce message de paix»