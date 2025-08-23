Zéro papier, transparence et réformes : l’Assemblée nationale se réinvente sous El Malick Ndiaye

Dans un entretien exclusif accordé à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et Seneweb, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a levé le voile sur les réformes de fond qui redéfinissent en profondeur l’institution parlementaire. Porté par une volonté affichée de modernisation, de transparence et de pacification du jeu politique, il entend inscrire son magistère dans une dynamique de rupture avec les pratiques décriées du passé.

Une transition numérique concrète : l’Assemblée entre dans l’ère du « zéro papier »

L’une des réformes les plus marquantes est la digitalisation intégrale des travaux parlementaires. À l’occasion de l’examen de la Loi de Finances Rectificative 2025, les députés ont abandonné les documents imprimés au profit de plateformes numériques sécurisées.

Cette transition a permis d’économiser près d’1,3 tonne de papier en six mois un gain à la fois écologique et fonctionnel. Désormais, les élus disposent d’outils de consultation avancés, de moteurs de recherche, de fonctions d’annotation, et d’un accès simplifié aux textes. Une avancée significative en matière d’efficacité, d’inclusivité et de transparence.

Un nouveau règlement intérieur au service d’un Parlement rénové

Le président de l’Assemblée est longuement revenu sur la refonte du règlement intérieur, qu’il présente comme un levier de modernisation de l’action parlementaire. Ce nouveau cadre vise à clarifier les missions des députés, à renforcer la qualité du travail législatif et à adapter le fonctionnement de l’institution aux exigences démocratiques actuelles.

Parmi les innovations majeures, la réactivation de la Commission de Comptabilité et de Contrôle, désormais dotée d’un droit d’accès aux documents financiers, constitue un pas décisif vers plus de rigueur et de redevabilité.

Réformes législatives et transparence : vers une démocratie plus responsable

Évoquant les réformes en cours, El Malick Ndiaye a insisté sur la nécessité de rendre les processus législatifs plus lisibles et plus accessibles aux citoyens. Il a particulièrement souligné l’importance de la transparence lors des votes à l’Assemblée, plaidant pour que chaque électeur puisse connaître la position de son représentant. Cette démarche vise à restaurer le lien de confiance entre les élus et la population, dans un contexte marqué par une forte exigence de redevabilité publique.

Amnistie, justice et réconciliation nationale : des positions assumées

Interrogé sur la controverse entourant la loi d’amnistie, le président de l’Assemblée a défendu une lecture orientée vers la paix civile et la cohésion sociale. Selon lui, ce texte doit avant tout favoriser la réconciliation nationale et contribuer à la stabilité politique.

S’agissant des critiques récurrentes autour de l’indépendance de la justice, il a appelé à une rupture franche avec les pratiques de politisation de l’institution judiciaire, réaffirmant son attachement à une justice libre, impartiale et respectée.

Un appel solennel à la retenue et au respect des institutions

Dans un ton à la fois ferme et responsable, El Malick Ndiaye a interpellé l’ensemble de la classe politique, et en particulier les militants, les exhortant à davantage de retenue dans le discours public.

Il a notamment dénoncé les attaques systématiques contre les institutions de la République et contre le Chef de l’État, rappelant que le respect mutuel constitue un socle fondamental de toute démocratie apaisée.

Une Assemblée repensée pour le Sénégal de demain

À travers cet entretien, El Hadji Malick Ndiaye dessine les contours d’une Assemblée nationale résolument tournée vers l’avenir : plus moderne, plus transparente, et plus proche des préoccupations citoyennes.

Une institution qui, selon lui, se veut également médiatrice, capable de transcender les clivages partisans pour incarner un espace de dialogue républicain au service du Sénégal.