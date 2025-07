Yeumbeul Comico : une fille de 15 ans poignarde sa voisine de 25 ans pour venger son frère

Une banale querelle entre deux gamins tourne à une violente bagarre sur fond de tentative de meurtre par usage d’arme blanche (couteau) entre les sœurs respectives des deux marmots. Lesquels vivent avec leurs parents sous le même toit au quartier Darou Salam dénommé cité Yves Niang, situé à Yeumbeul Comico (banlieue dakaroise).

Les faits se sont déroulés le mercredi dernier, vers 21h. Au cours d’une partie de jeu deux garçons se sont disputés. Ils ont engagé une altercation et ont échangé des coups. J. N, sœur de l’un des garçons, tombe sur la scène et intervient en catastrophe. Elle vole au secours de son frérot, prend sa défense et se dresse en bouclier. Elle tombe à bras raccourcis sur le protagoniste du jeune garçon et le malmène, rapporte le journal Les Echos repris par PressAfrik.

E B, sœur de l’autre gamin s’emporte, contre l’attitude partiale de sa voisine et débite des énormités. Elle prend la défense de son frère et se jette avec violence sur la demoiselle nommée J-N. Une rixe éclate entre elles dans la cour de la maison. E B, tenant un couteau destiné à éplucher des mangues, brandit l’arme blanche au cours de l’altercation avec sa voisine et lui plante un violent coup au niveau du flanc gauche. Grièvement atteinte, la fille hurle un cri de détresse, renonce à la bagarre et s’écroule au sol. Elle appelle au secours, se tortille avec des douleurs atroces et commence à se vider de son sang. Sa protagoniste panique, à la vue du sang, et craque. Des habitants redoutent le pire, embarquent la poignardée dans un véhicule et se rendent d’urgence au district sanitaire de la commune de Yeumbeul Nord (banlieue dakaroise).

Alertés, des agents de terrain du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico arrivent sur les lieux de la bagarre et procèdent à l’interpellation de la demoiselle. Interrogée, FB, 15 ans, passe aux aveux et justifie son geste par l’attitude partiale de sa voisine de maison à l’encontre de son frangin.

En attendant que la nommée E B. passe devant le parquet de Pikine pour « coups et blessures volontaire par usage d’arme blanche avec une incapacité temporaire de travail indéterminée », la victime reste encore sous soins médicaux au district sanitaire de Yeumbeul Nord. A sa sortie de l’hôpital, note le quotidien d’information, elle devra également se rendre au rituel de déposition sur procès-verbal.