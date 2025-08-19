La société chinoise Kaiwa Technology vient de présenter une innovation qui bouleverse à la fois la robotique et la biotechnologie : un humanoïde doté d’un utérus artificiel, capable de porter un fœtus jusqu’à l’accouchement.

« C’est un utérus artificiel de A à Z », explique le concepteur principal, le Dr John Tifen. « Il reproduit la grossesse humaine avec un liquide amniotique artificiel, un système nutritionnel, une régulation de la température et une transmission d’oxygène. »

Si des dispositifs comme les biobags existent déjà pour sauver les grands prématurés, la nouveauté réside ici dans la capacité à mener un développement complet, de la conception à la naissance, dans un corps de robot. Kaiwa annonce un premier prototype pour 2026, avec un investissement évalué à 12 millions d’euros.

Le Dr Tifen met en avant plusieurs objectifs : « C’est une solution face à l’infertilité, un moyen de soulager les femmes des risques liés à la grossesse et un outil inédit pour la recherche médicale. »

Mais la présentation soulève déjà de vifs débats éthiques et juridiques. L’entreprise a entamé des démarches auprès des autorités chinoises, tandis que des voix critiques dénoncent une technologie « dystopique » qui risquerait d’effacer le lien unique entre la mère et l’enfant. Comme le rappellent certains chercheurs, « les hormones maternelles restent inimitables ».

