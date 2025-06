Xénophobie et réseaux sociaux : Ousmane Sonko sonne l’alerte à Conakry

Alors que sa visite en Guinée était principalement orientée vers les questions économiques et de coopération bilatérale, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été interpellé sur un tout autre registre lors de sa conférence de presse de clôture. Répondant à une question d’une journaliste sur la montée de la xénophobie, notamment vis-à-vis des Guinéens installés au Sénégal, le chef du gouvernement n’a pas éludé : il a saisi l’occasion pour condamner fermement les discours d’intolérance et de haine, particulièrement ceux véhiculés sur les réseaux sociaux.

« Cette question me permet d’aborder une autre sur les discours d’intolérance et de haine facilités par les réseaux sociaux », a-t-il déclaré. Appelant à la responsabilité collective, M. Sonko a lancé un avertissement à la jeunesse : « Je voudrais appeler notre jeunesse à prendre conscience de la situation, en sachant que cela ne les grandit pas. Une partie de cette jeunesse se livre à ces discours, appuyée quelques fois par des politiciens malheureusement », a-t-il regretté.

Pour le Premier ministre, ces dérives verbales, souvent teintées de stigmatisation communautaire, constituent un danger pour la cohésion sociale. Il a ainsi appelé à les bannir de l’espace public et politique. « Les problèmes que nous avons ne sont pas dus à la présence d’étrangers », a-t-il affirmé sans ambages, avant de pointer les véritables causes des frustrations sociales : « Mais plutôt à l’incapacité de nos leaders qui, dans le passé, ont failli à gérer nos pays au mieux de leurs intérêts corruption endémique, gestion nébuleuse des ressources, manque de vision à créer des emplois et à les offrir aux jeunes », a-t-il analysé.

Avec cette sortie, Ousmane Sonko déplace clairement le débat vers les responsabilités internes et met en garde contre les stratégies de diversion qui instrumentalisent l’étranger comme bouc émissaire. Une prise de parole forte, dans un contexte où les réseaux sociaux participent souvent à l’amplification des discours de rejet.