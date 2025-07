Waly Diouf Bodiang attaque la société civile, “Un regroupement de politicards et de profitards encagoulés”

Waly Diouf Bodiang ne mâche pas ses mots. Dans une déclaration sans détour,le directeur général du Port Autonome de Dakar s’en est violemment pris à une frange de la société civile sénégalaise, qu’il accuse de duplicité et d’opportunisme.

Selon lui, « la société civile sénégalaise est, pour partie, l’illustration parfaite d’une forme ancienne de parasitisme ». Une attaque frontale qui dénonce, entre autres, l’attitude de certains acteurs censés incarner une voix indépendante et citoyenne dans le débat public.

Pour le DG de port, ces figures dites de la société civile « se mêlent très opportunément des questions pour en tirer un profit inavouable », estimant qu’elles ne sont ni de véritables acteurs, ni de simples spectateurs. Il va plus loin en affirmant qu’il s’agit là « d’un regroupement de politicards et de profitards encagoulés », profitant des crises et des tensions pour exister médiatiquement ou politiquement