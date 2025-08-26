Wally Diouf Bodiang tacle Barthelemy Dias : «Nous avons récupéré un poste indûment octroyé à un traître»

L’élection de Abass Fall continue de susciter des réactions dans les rangs de Pastef. Le directeur général du Port autonome de Dakar et responsable politique du parti, Wally Diouf Bodiang, a profité de cette victoire pour s’en prendre à Barthélémy Dias, qui avait pourtant bénéficié du soutien de Pastef en 2022 pour s’emparer de la mairie de Dakar.

Le responsable de Pastef à Yeumbeul qualifie ce changement de « rééquilibrage politique légitime ».Selon lui, « l’élection de Abass Fall n’est que le solde d’un compte et la récupération par Pastef d’un poste indûment octroyé à un traître de compétition ». Pour le responsable politique, ce scrutin n’est pas simplement une désignation, mais bien une « réparation politique et morale ».

Affichant une posture radicale, Wally Diouf Bodiang a insisté sur la détermination de son camp : « Nous avons du répondant, de la combativité et un réel esprit de suite. Ay boy Sénégal lagnou ».