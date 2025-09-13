Voyage dans les pays étrangers: Ousmane Sonko fait une révélation sur Diomaye

En séjour au Milan dans le cadre de la présentation du plan de redressement économique et social aux sénégalais de l’extérieur, le premier ministre Ousmane Sonko a fait une révélation sur une discussion qu’il a eu avec le président de la république Bassirou Diomaye Faye sur les voyages et missions à l’extérieur du pays.

Comme pour répondre aux critiquent contre ses nombreuses sorties effectuées ces derniers temps à l’étranger, le chef du gouvernement a révélé que ses tournées dans les pays arabes qu’il considère comme la future attraction économique mondiale, relève dune décision du président Diomaye qui lui a réserve la primeur des voyages d’affaire dans cette partie du monde.

Ousmane Sonko d’ajouter qu’il ne ménagera aucun effort pour répondre aux attentes et résultats attendus par le président de la république à travers cette nouvelle feuille de route. Il poursuit pour affirmer que lui et les équipes de son gouvernement exploiteront tous les moyens et voies nécessaires pour nouer des partenariats stratégiques en vu de satisfaire les besoins présents des populations sénégalaises.