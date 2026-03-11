Le débat sur le projet de loi portant réforme de l’article 319 a été marqué par l’absence de la ministre de la Justice, Yacine Fall. Comme lors de précédentes séances, la Garde des Sceaux ne s’est pas présentée devant les députés pour défendre le texte.

Elle a été remplacée par le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, également avocat de formation, venu représenter le gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale.

Cette situation n’a pas manqué de faire réagir certains parlementaires. Le député Abdou Mbow a notamment commenté cette absence, estimant que la ministre de la Justice apparaissait comme « le soldat que Bamba Cissé est venu sauver ».