VOTE DE CONFIANCE : François Bayrou renversé par l’Assemblée

Dans un revers cinglant pour l’exécutif, le Premier ministre François Bayrou a été désavoué par l’Assemblée nationale lors d’un vote de confiance décisif. Par 364 voix contre 194 , les députés ont refusé d’accorder leur soutien au gouvernement, précipitant la fin de son mandat à Matignon.

Nommé Premier ministre en décembre 2024, François Bayrou avait tenté, ce lundi, de rassembler une majorité autour de son programme de redressement budgétaire, dans un contexte économique et politique particulièrement tendu. Face à une coalition fragmentée et une opposition renforcée, il avait décidé de jouer son va-tout en engageant la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée.

Mais la stratégie s’est retournée contre lui : l’absence de majorité solide et le rejet massif de son discours de politique générale ont conduit à une défaite sans appel.

Ce rejet marque un nouveau tournant dans la crise politique que traverse l’exécutif. François Bayrou devient le troisième premier ministre à être renversé en moins d’un an, un record sous la Ve République. Le Président Emmanuel Macron se retrouve une nouvelle fois contraint de désigner un nouveau chef du gouvernement, dans un climat de défiance généralisée.

Selon l’article 49-1 de la Constitution, la défaite du gouvernement lors d’un vote de confiance entraîne sa démission. François Bayrou devrait donc remettre officiellement sa démission à Emmanuel Macron dans les prochaines heures.

Dans l’opposition, les appels à des élections législatives anticipées se multiplient. Marine Le Pen, cheffe du Rassemblement national, a immédiatement réagi en demandant « le retour aux urnes » pour trancher « une crise démocratique majeure ».

Le président Macron se retrouve face à un dilemme : tenter de composer un nouveau gouvernement minoritaire, élargir sa majorité par des alliances inédites, ou dissoudre l’Assemblée nationale.