Vol de fréquence : La Tfm traduit en justice par Elhadji Ndiaye (2Stv)

“Pendant que le CNRA veut remettre de l’ordre, pendant que l’État, à travers le ministère de la Communication, veut instaurer l’équité, pendant que l’ARTP veut fermer des chaines de télévision, la TFM vole des fréquences. Je veux que justice soit faite. Je ne peux plus rester passif alors qu’on continue de me voler mes fréquences. On a même débauché mes agents, des techniciens, pour qu’ils donnent les numéros de mes fréquences”

“… J’ai porté plainte contre X, dit-il, pour que les responsabilités soient situées. Nous espérons que l’État -à travers ses représentants (ministère de la Culture et de la Communication, CNRA et ARTP) va appliquer la loi. On ne peut vouloir fermer SEN TV pour des questions essentiellement politiques et laisser prospérer une telle injustice. Ce serait un exemple à l’endroit des patrons de presse pour que pareille injustice ne se reproduise”.