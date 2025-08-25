Vol et Course-Poursuite à Saint-Louis : Un Homme Arrêté

Le Commissariat central de Saint-Louis a arrêté, le 24 août 2025, un homme après une course-poursuite spectaculaire. Les faits reprochés sont le vol d’un véhicule de l’État, la destruction de biens publics, le refus d’obtempérer et la mise en danger de la vie d’autrui.

L’alerte a été donnée par un citoyen qui a signalé le vol d’une ambulance du SAMU (Service d’Assistance Médicale d’Urgences) et sa direction vers l’Université Gaston Berger (UGB). Des agents de police, positionnés à un carrefour, ont repéré le véhicule et ont tenté de l’arrêter.

Le conducteur a d’abord ralenti avant de foncer sur les policiers. L’un d’eux a tenté de le neutraliser en ouvrant la porte pour saisir le volant, mais le suspect a forcé le passage, obligeant l’agent à lâcher prise. La course s’est finalement terminée quand le véhicule a percuté un mur, permettant ainsi l’interpellation du mis en cause.

Interrogé par les forces de l’ordre, l’individu a reconnu les faits. Il a expliqué qu’il était en route depuis Kanel pour Joal, mais qu’il avait été abandonné par son chauffeur à la gare routière de Saint-Louis. Égaré et sans ressources, il a repéré le véhicule du SAMU qui avait été laissé en marche, et a décidé de le voler pour rentrer chez lui. Le suspect a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.