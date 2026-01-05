Ils sont 59 enseignants chercheurs à déserter les universités du Sénégal pour aller travailler en Guinée. Dans un entretien paru samedi 3 janvier dans L’Observateur, Pr Abdou Salam Sall, ancien recteur de l’UCAD, préconisait, en plus de sanctions sévères, la publication de la liste des professeurs d’université enrôlés pour la prochaine rentrée académique guinéenne. Son vœu est exaucé. Le journal du Groupe futurs médias a révélé dans son édition de ce lundi les noms et grades des concernés.
Il s’agit de :
1. Marie Salomon Sambou, Professeur titulaire, Analyse complexe et géométrie
2. Ibrahima Sakho, Assistant, Physique nucléaire et atomique
3. Ndiouma Ndour, Professeur titulaire, Comptabilité et gestion financière
4. Diouma Faye, Assistant, Études africaines francophones
5. Moussa Sall, Assistant, Algèbre et cryptographie
6. Ibrahima Thiam, Professeur titulaire, Economie monétaire et financière
7. Melyan Mendy, Maître de conférences, Gouvernance et management universitaire
8. Seny Diatta, Assistant, Geametrie
9. Djiby Sow, Assistant, cartographie
10. Cheikh Khoulé, Maître-Assistant, Géométrie différentielle appliquée
11. Alioune Guèye, Assistant, Algèbre
12. Adama Thiandoum, Assistant, Géométrie différentielle appliquée
13. Lamine Ngom, Assistant, Algèbre appliquée
14. Awa Traoré, Maître de Conférences, Économie du développement
15. Mouhamadou Moustapha Aïdara, Professeur titulaire, Droit public et administration territoriale
16. Serigne Diop, Maître de Conférences, Gestion comptabilité audit finance
17. Oumar Sall, Professeur titulaire, Géométrie algébrique, théorie nombres
18. Dialo Diop, Assistant, Physique, intelligence artificielle, énergie
19. El Hadji Sow, Assistant, Algèbre
20. Avewe A. Bassène, Assistant, Data science et IA
21. Fatimata Ba, Assistant, Matériaux et energie renouvelable solaire
22. Yoro Dia, Assistant, Intelligence artificielle.
23. Guillaume Itbadio Sadio, Assistant, Équations différentielles partielles
24. Moctar Traoré, Assistant, Géométrie et algèbre
25. Aliou Sonko, Assistant, Analyse numérique
26. Serigne Mbacke Coly, Assistant, Eau et environnement
27. Issa Samb, Maître de Conférences, Chimie organique et environnement
28. Cheikh Ndoye, Assistant, Chimie inorganique et analytique
29. Ngalla Djitté, Professeur titulaire, Analyse mathématique
30. Aboubakary Diakhaby, Professeur titulaire, Mathématiques et informatique
31. Youssou Ciss, Assistant, Probabilités et statistiques
32. Sidy Moctar Djitté, Assistant, Analyse non linéaire, EDP
33. Alioune Badara Seck, Assistant, Économie industrielle
34. Babou Diane, Assistant, Énergie, matériaux, électronique, télécoms
35. Aïda Gaye, Assistant, Construction durable et ingénierie bâtiment
36. Seydou Ndiaye, Assistant, Agroforesterie et productions végétales
37. Mouhamadou Saliou Diallo, Maître-Assistant, Finance et marchés financiers
38. Abdou Karim Faye, Maître de Conférences, Marketing et gestion commerciale
39. Abdou Aziz Touré, Assistant, Macroéconomie, économétrie, politiques publiques
40. Ibrahima Diédhiou, Assistant, Recherche opérationnelle
41. Isaac Yakhoba Ndiaye, Professeur titulaire, Droit privé
42. Agnès Ngom, Assistant, Télécoms et réseaux informatiques
43. Babacar Mbaye, Assistant, Informatique et cybersécurité
44. Mamadou Lamine Diop, Assistant, Mathématiques appliquées
45. Abdou Karim Farota, Maître de Conférences, Physique, électronique, informatique scientifique
46. Ousmane Niass, Assistant, Chimie analytique
47. Moussa Ibra Ngom, Assistant, Energie solaire photovoltaïque
48. Alassane Diaw, Assistant, Optoélectronique et matériaux
49. Djimba Niane, Assistant, Robotique et énergie solaire
50. Mboya Ba, Assistant, Équations aux dérivées partielles
51. Pape Abdoulaye Barro, Assistant, loT, data, smart cities
52. Mamadou Lamine Coly, Assistant, Physique appliquée et énergétique
53. Bouya Diop, Professeur titulaire, Physique atmosphère et climat
54. Cheikh Saliou Mbacké Babou, Assistant, Réseaux et télécommunications
55. Birane Koundoul, Assistant, Deep learning et optimization
56. Serigne Mbacké Guèye, Assistant, Vulgarisation technologique scientifique
57. Ibrahima Diba, Assistant, Climatologie et modélisatión climatique
58. El Hadji Thierno Doumbia, Assistant, Pollution environnementale
59. Saliou Nour, Maître-Assistant, Anthropologie et philosophie.
Face aux inquiétudes suscitées par le recrutement croissant d’enseignants-chercheurs sénégalais par des institutions de la sous-région, le gouvernement sénégalais a tenu à rassurer sur la qualité et l’attractivité des universités nationales. Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, Aldiouma Sow, ministre conseiller auprès du président de la République, a affirmé que la mobilité académique n’entrave pas le développement du système universitaire sénégalais, mais peut au contraire constituer une opportunité pour le pays.
Selon le ministre conseiller, le Sénégal continue d’investir massivement dans l’enseignement supérieur. Avec près de 500 nouveaux enseignants-chercheurs attendus dans les universités publiques, le pays entend consolider ses capacités pédagogiques et scientifiques tout en restant compétitif face à la sous-région.