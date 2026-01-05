Ils sont 59 enseignants chercheurs à déserter les universités du Sénégal pour aller travailler en Guinée. Dans un entretien paru samedi 3 janvier dans L’Observateur, Pr Abdou Salam Sall, ancien recteur de l’UCAD, préconisait, en plus de sanctions sévères, la publication de la liste des professeurs d’université enrôlés pour la prochaine rentrée académique guinéenne. Son vœu est exaucé. Le journal du Groupe futurs médias a révélé dans son édition de ce lundi les noms et grades des concernés.

Il s’agit de :

1. Marie Salomon Sambou, Professeur titulaire, Analyse complexe et géométrie

2. Ibrahima Sakho, Assistant, Physique nucléaire et atomique

3. Ndiouma Ndour, Professeur titulaire, Comptabilité et gestion financière

4. Diouma Faye, Assistant, Études africaines francophones

5. Moussa Sall, Assistant, Algèbre et cryptographie

6. Ibrahima Thiam, Professeur titulaire, Economie monétaire et financière

7. Melyan Mendy, Maître de conférences, Gouvernance et management universitaire

8. Seny Diatta, Assistant, Geametrie

9. Djiby Sow, Assistant, cartographie

10. Cheikh Khoulé, Maître-Assistant, Géométrie différentielle appliquée

11. Alioune Guèye, Assistant, Algèbre

12. Adama Thiandoum, Assistant, Géométrie différentielle appliquée

13. Lamine Ngom, Assistant, Algèbre appliquée

14. Awa Traoré, Maître de Conférences, Économie du développement

15. Mouhamadou Moustapha Aïdara, Professeur titulaire, Droit public et administration territoriale

16. Serigne Diop, Maître de Conférences, Gestion comptabilité audit finance

17. Oumar Sall, Professeur titulaire, Géométrie algébrique, théorie nombres

18. Dialo Diop, Assistant, Physique, intelligence artificielle, énergie

19. El Hadji Sow, Assistant, Algèbre

20. Avewe A. Bassène, Assistant, Data science et IA

21. Fatimata Ba, Assistant, Matériaux et energie renouvelable solaire

22. Yoro Dia, Assistant, Intelligence artificielle.

23. Guillaume Itbadio Sadio, Assistant, Équations différentielles partielles

24. Moctar Traoré, Assistant, Géométrie et algèbre

25. Aliou Sonko, Assistant, Analyse numérique

26. Serigne Mbacke Coly, Assistant, Eau et environnement

27. Issa Samb, Maître de Conférences, Chimie organique et environnement

28. Cheikh Ndoye, Assistant, Chimie inorganique et analytique

29. Ngalla Djitté, Professeur titulaire, Analyse mathématique

30. Aboubakary Diakhaby, Professeur titulaire, Mathématiques et informatique

31. Youssou Ciss, Assistant, Probabilités et statistiques

32. Sidy Moctar Djitté, Assistant, Analyse non linéaire, EDP

33. Alioune Badara Seck, Assistant, Économie industrielle

34. Babou Diane, Assistant, Énergie, matériaux, électronique, télécoms

35. Aïda Gaye, Assistant, Construction durable et ingénierie bâtiment

36. Seydou Ndiaye, Assistant, Agroforesterie et productions végétales

37. Mouhamadou Saliou Diallo, Maître-Assistant, Finance et marchés financiers

38. Abdou Karim Faye, Maître de Conférences, Marketing et gestion commerciale

39. Abdou Aziz Touré, Assistant, Macroéconomie, économétrie, politiques publiques

40. Ibrahima Diédhiou, Assistant, Recherche opérationnelle

41. Isaac Yakhoba Ndiaye, Professeur titulaire, Droit privé

42. Agnès Ngom, Assistant, Télécoms et réseaux informatiques

43. Babacar Mbaye, Assistant, Informatique et cybersécurité

44. Mamadou Lamine Diop, Assistant, Mathématiques appliquées

45. Abdou Karim Farota, Maître de Conférences, Physique, électronique, informatique scientifique

46. Ousmane Niass, Assistant, Chimie analytique

47. Moussa Ibra Ngom, Assistant, Energie solaire photovoltaïque

48. Alassane Diaw, Assistant, Optoélectronique et matériaux

49. Djimba Niane, Assistant, Robotique et énergie solaire

50. Mboya Ba, Assistant, Équations aux dérivées partielles

51. Pape Abdoulaye Barro, Assistant, loT, data, smart cities

52. Mamadou Lamine Coly, Assistant, Physique appliquée et énergétique

53. Bouya Diop, Professeur titulaire, Physique atmosphère et climat

54. Cheikh Saliou Mbacké Babou, Assistant, Réseaux et télécommunications

55. Birane Koundoul, Assistant, Deep learning et optimization

56. Serigne Mbacké Guèye, Assistant, Vulgarisation technologique scientifique

57. Ibrahima Diba, Assistant, Climatologie et modélisatión climatique

58. El Hadji Thierno Doumbia, Assistant, Pollution environnementale

59. Saliou Nour, Maître-Assistant, Anthropologie et philosophie.

Face aux inquiétudes suscitées par le recrutement croissant d’enseignants-chercheurs sénégalais par des institutions de la sous-région, le gouvernement sénégalais a tenu à rassurer sur la qualité et l’attractivité des universités nationales. Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, Aldiouma Sow, ministre conseiller auprès du président de la République, a affirmé que la mobilité académique n’entrave pas le développement du système universitaire sénégalais, mais peut au contraire constituer une opportunité pour le pays.

Selon le ministre conseiller, le Sénégal continue d’investir massivement dans l’enseignement supérieur. Avec près de 500 nouveaux enseignants-chercheurs attendus dans les universités publiques, le pays entend consolider ses capacités pédagogiques et scientifiques tout en restant compétitif face à la sous-région.