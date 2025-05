Visite officielle du Président de l’Assemblée nationale du Sénégal aux Émirats arabes unis : vers un partenariat stratégique renforcé

En visite officielle aux Émirats arabes unis, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a eu ce lundi 19 mai à Abou Dhabi une série d’audiences de haut niveau avec les plus hautes autorités émiraties. Ces rencontres ont permis de consolider les relations diplomatiques, parlementaires et économiques entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération structurante.

Entretien avec le Président du Conseil national fédéral : convergence parlementaire et diplomatie d’influence

Reçu par Son Excellence Saqr Ghobash, Président du Conseil national fédéral, le Président El Malick Ndiaye s’est réjoui de la qualité des relations entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Son homologue émirati a salué les valeurs partagées entre les deux nations, telles que la coexistence pacifique, la stabilité politique et le respect mutuel. Il a également exprimé sa reconnaissance pour les réformes récentes menées à l’Assemblée nationale sénégalaise, y voyant une avancée significative pour la consolidation démocratique.

À cette occasion, le Président Ndiaye a remercié Son Excellence Ghobash pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation et a réaffirmé l’engagement du Sénégal à renforcer les échanges parlementaires, économiques et culturels avec les Émirats arabes unis. Il a souligné la présence stratégique d’entreprises émiraties telles que Dubai Ports World au Sénégal, tout en plaidant pour une diversification et une intensification des partenariats économiques.

Enfin, le Président Ndiaye a transmis à son hôte les salutations fraternelles du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celles du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko.

Audience avec le Ministre d’État aux Affaires étrangères : cap sur les investissements et la coopération sectorielle

Dans un second temps, le Président de l’Assemblée nationale s’est entretenu avec Son Altesse Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan, Ministre d’État au Ministère des Affaires étrangères. Les échanges ont permis de faire un large tour d’horizon des relations bilatérales et d’explorer les opportunités de coopération dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la technologie, de l’agriculture, ainsi que dans les investissements à haute valeur ajoutée.

Les deux personnalités ont souligné l’importance d’un partenariat stratégique fondé sur la confiance mutuelle, la stabilité et la complémentarité économique.

Le Ministre émirati a salué la qualité et le professionnalisme des travailleurs sénégalais établis aux Émirats arabes unis, les qualifiant de modèles d’engagement et de discipline. Il a exprimé sa volonté de faire du Sénégal la porte d’entrée des investissements émiratis en Afrique de l’Ouest, saluant la stabilité du pays et l’ambition de son programme de transformation.

À cette occasion, le Président Ndiaye et le Directeur général du FONSIS (Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques du Sénégal), ont présenté les secteurs d’investissement prioritaires adossés à la vision Sénégal 2050 : agribusiness, énergie, santé, éducation, mines, technologie et infrastructures de transport.

Le Ministre a proposé la signature d’une convention de libre-échange entre les deux pays pour stimuler les flux d’investissements. Les deux parties ont également convenu de rapprocher leurs institutions financières respectives, notamment le Fonds d’Abu Dhabi et le FONSIS, en vue de co-investissements dans les secteurs stratégiques identifiés. Cette proposition sera étudiée avec attention par les autorités sénégalaises, en tenant compte des engagements du Sénégal au sein de la CEDEAO.

Enfin, le Président Ndiaye a annoncé la préparation de la prochaine visite officielle du Premier ministre du Sénégal aux Émirats arabes unis, prévue dans les semaines à venir. Cette mission viendra consolider les échanges initiés par le Président de la République et permettre la signature d’accords concrets, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.

Cette série d’audiences marque une étape décisive dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, fondé sur la confiance, la complémentarité et une vision partagée d’un avenir prospère pour les deux peuples.