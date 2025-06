Visite officielle en Chine : Ousmane Sonko entame sa tournée à Hangzhou, dans la province du Zhejiang

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé, samedi, sa visite officielle en Chine par un entretien avec le gouverneur de la province du Zhejiang, Liu Jie.

Reçu à Hangzhou, capitale de cette région économique stratégique de l’est chinois, M. Sonko a été accueilli par les autorités locales avant de s’entretenir avec son homologue provincial.

Cette première étape marque le début d’un agenda diplomatique et économique dense, centré sur la coopération bilatérale. Le Premier ministre était accompagné d’une délégation ministérielle composée, entre autres, de Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Alioune Sall (Communication et Numérique), Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique), Serigne Guèye Diop (Industrie) et Bakary Séga Bathily (APIX).

Au cœur des discussions : l’attraction d’investissements chinois au Sénégal, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’agriculture, de la transformation industrielle et du numérique. Le Zhejiang, connu pour son dynamisme économique et technologique, offre un modèle de partenariat que le Sénégal souhaite adapter dans le cadre de sa stratégie “Sénégal Émergent”.

Dimanche, un forum économique sino-sénégalais réunira des chefs d’entreprise des deux pays, tandis que la suite du séjour prévoit des rencontres de haut niveau à Pékin, avec le Premier ministre Li Qiang et le président Xi Jinping. Un déplacement stratégique, à la fois diplomatique et économique, qui place la Chine au cœur du nouvel agenda international du gouvernement sénégalais