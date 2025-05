Visite officielle à Rome du Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye

En escale à Rome dans le cadre d’une visite officielle, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a été reçu par Monsieur Lorenzo Fontana, Président de la Chambre des Députés de la République italienne. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations parlementaires et de la coopération entre le Sénégal et l’Italie.

Les deux présidents ont échangé sur des sujets d’intérêt commun, portant notamment sur la diplomatie parlementaire, la coopération bilatérale et les perspectives économiques partagées. À cette occasion, le Président Ndiaye a salué le Plan Mattei, qu’il a qualifié de levier stratégique pour un partenariat renouvelé entre l’Afrique et l’Europe, fondé sur les principes de respect mutuel et de développement partagé.

La situation des ressortissants sénégalais vivant en Italie a également été au cœur des échanges. Le Président Ndiaye a plaidé pour une meilleure prise en compte de leurs droits, leur intégration sociale, ainsi que la valorisation de leur contribution à la société italienne.

Dans l’après-midi, Monsieur El Malick Ndiaye a pris part à une conférence internationale sur l’Afrique, organisée par le Parlement italien autour du thème : « Le droit de rester ».

Lors de son intervention, il a salué la solidité des relations entre le Sénégal et l’Italie et appelé à une gouvernance mondiale de la migration, fondée sur l’équité, la solidarité et le respect de la dignité humaine. Il a mis en lumière les causes structurelles de la migration, notamment l’exploitation injuste des ressources naturelles et les inégalités globales, plaidant pour la création d’opportunités durables dans les pays d’origine afin de garantir le droit de ne pas migrer par contrainte.

Le Président de l’Assemblée nationale a également insisté sur la nécessité de protéger l’immigration légale, d’assurer le respect des droits fondamentaux des migrants, et de reconnaître leur rôle essentiel dans les sociétés d’accueil. Il a lancé un appel à la régularisation des migrants en situation précaire et a encouragé le développement de la migration circulaire comme modèle de coopération gagnant-gagnant.