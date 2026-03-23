Visite en Espagne: les jeunes de Pastef boycottent Diomaye Faye

Le Président Diomaye Faye effectuera, à partir de ce mardi, une visite officielle de 72 heures en Espagne. Il répond à une invitation du Roi Felipe VI. Comme lors de ses déplacements à l’étranger, il devrait rencontrer la communauté sénégalaise locale. Mais pour ce voyage en terre espagnole, le chef de l’État devra faire sans les jeunes de Pastef.

En effet, informe Les Échos, la Jeunesse patriotique/Espagne a décidé de boycotter le Président, invoquant un «désaccord» avec les prises de position de ce dernier, qui seraient contraires à la ligne de Pastef. «Les jeunes Patriotes appellent à la vigilance et invitent leurs camarades à ne pas se rendre ‘complices’ de ce qu’ils considèrent comme des écarts de trajectoire», rapporte le journal.

Plus clairement : le mouvement dont le coordonnateur national est Ngagne Demba Touré choisit son camp, et le fait savoir ouvertement, dans la brouille entre Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, le Patriote en chef.