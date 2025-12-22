Visite du président Diomaye: Les deux responsables arrêtés à Tanaff (Sédhiou) libérés

Ouf de soulagement pour les militants du parti Pastef dans la région de Sédhiou. Les deux responsables du parti, interpellés par la brigade de proximité de Tanaff, ont finalement été libérés, selon des informations reprises chez Seneweb.

Pour rappel, les faits remontent à l’annonce de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Tanaff, dans le cadre de sa tournée économique. Les gendarmes auraient été alertés d’un présumé projet de sabotage de cet événement.

Selon les informations recueillies, certains militants s’activaient pour accueillir le chef de l’État en arborant des brassards rouges.

C’est dans ce contexte que les deux responsables de Pastef ont été interpellés et retenus, dimanche, dans la journée, à la gendarmerie de Tanaff, avant d’être finalement relâchés.