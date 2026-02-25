Visite de courtoisie: le nouveau représentant de la BAD réaffirme son engagement envers la DER/FJ et le PAVIE 2

Arrivé au Sénégal il y a une quinzaine de jours, le nouveau Responsable pays de la Banque africaine de développement (BAD), M. Wilfrid Abiola, a consacré sa toute première visite aux structures accompagnées par la Banque à la DER/FJ.

Un signal fort de l’importance stratégique qu’accorde la BAD à la DER/FJ, considérée comme l’une des structures majeures de son portefeuille au Sénégal. « Pour la BAD, la question de l’entrepreneuriat des jeunes est au centre des préoccupations. Nous avons besoin de structures comme la DER/FJ pour pouvoir être porteurs d’opportunités et d’accompagnement pour ces jeunes. D’où, pour moi, la nécessité d’accorder à la DER/FJ ma première visite des projets que nous accompagnons », a-t-il indiqué.

Ayant suivi de près la mise en œuvre du PAVIE 1 alors qu’il était en poste dans un autre pays, M. Wilfrid Abiola a salué le travail structurant accompli par la DER/FJ dans le cadre de ce projet; il compte s’inscrire dans une dynamique de continuité et d’accélération avec le PAVIE 2 financé notamment par la BAD, l’AFD et l’Etat du Sénégal avec un budget de 107,2 milliards FCFA .

Le Délégué général de la DER/FJ, Dr Aïssatou Mbodji, a pour sa part réaffirmé son ambition d’exécuter le PAVIE 2 en 3 ans, au lieu des 5 ans initialement prévus. Une ambition forte, portée par une logique de performance et d’impact, pour laquelle elle compte sur le soutien renouvelé de la BAD.

M. Wilfrid Abiola a d’ailleurs exprimé sa volonté d’accompagner régulièrement la DER/FJ sur le terrain, afin de suivre au plus près la mise en œuvre des actions du PAVIE 2 qui prévoit un fort volet dédié à la territorialisation.

Les équipes de la DER/FJ et de la BAD ont ainsi renouvelé leur engagement commun à dérouler le PAVIE 2 avec efficacité, rigueur et impact.

À l’occasion de sa visite, le Responsable pays de la BAD a également découvert le Dhub de la DER/FJ, qui abrite notamment le Fablab, le Game Hub ainsi que le nouveau studio d’enregistrement de la DER/TV, où il s’est prêté à une interview consacrée aux perspectives du PAVIE 2.