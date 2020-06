Plus d’une semaine après la mort de George Floyd à Minneapolis, l’onde de choc n’en fini pas de sonner les Etats Unies. Les afro-américains ne sont pas seuls à crier leur rage. Sur le continent africain, notamment au Sénégal, les réactions se multiplient de la part des leaders d’opinion et des diplomates, après la mort de George Floyd aux USA.

C’est le cas de l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio

(2000-2009), pour qui ‘’ces violences racistes notées aujourd’hui sont nées de l’esclavage de toute forme de violence absolue, de mépris de l’être humain, de marchandisation de l’être humain. Selon lui,‘’ C’est pour ça que la démocratie Américaines telle qu’elle était construite au départ n’avait pas prévu d’inclure les noirs Américains’’. Et l’ancien ministre des affaires étrangères sous le magistère du président Abdoulaye Wade de poursuivre ‘’il faut que les dirigeants africains condamnent avec fermeté ces violences infligées aux Noirs partout dans le monde’’.

’’Donc nous, ce qu’on aimerait voir, c’est que tous les pays africains à l’unanimité se

présentent aux Nations unies, à l’Assemblée générale, pour soumettre une motion de

condamnation ferme des violences infligées aux Noirs et aux Africains-Américains, aux

États-Unis et partout dans le monde. Et cela nous semble extrêmement urgent et important’’, a-t-il déclaré hier vendredi sur RFI.

Gadio était interrogé sur la mort atroce de l’Afro-Américain George Floyd, 46 ans, tué le 25 mai par un policier, qui l’immobilisait tout en maintenant la pression avec son genou gauche contre le cou de la victime. ‘’Choqué et bouleversé par ce meurtre’’ de George Floyd, ce diplomate sénégalais est monté au créneau, appelant ainsi les dirigeants africains à dénoncer les pratiques racistes encore en cours dans le monde comme du temps de l’apartheid (régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud).

’’Exactement, comme du temps où on luttait contre l’apartheid, parce que la souffrance des

noirs, les mauvais traitements qui leur sont infligés au Brésil, en Chine et un peu partout dans le monde, cela continue. Il faut un coup de frein, un coup d’arrêt’’, a déclaré l’ancien candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2012. ’’Mais absolument ! Ça suffit ! Ces noirs-là ont bâti l’Amérique avec leur sueur, avec leur

sang. Il faut que ça cesse’’, a-t-il insisté.

Il a ajouté : ’’Il faut que l’Amérique comprenne globalement. Et quand je dis l’Amérique,

bien entendu, il y a l’Amérique progressiste, l’Amérique des défenseurs des droits de

l’homme, des démocrates blancs, noirs, couleur chocolat… Tout ce que l’on veut… Cette

Amérique-là, il faut la soutenir de l’extérieur dans son combat, pour que l’Amérique soit une société équitable, juste, où tout le monde se sent tout à fait en sécurité partout’’. Cependant si le continent ne connait pas encore de grands mouvement de contestation comme on en voix au Etats Unies, plusieurs leaders des organisations de la société civile ont manifesté leur ras-le-bol et leur indignation.