Violences politiques: Le collectif des victimes du régime de Macky Sall sort du silence et réclame justice

Le collectif des familles et victimes des évenements tragiques qui ont lieu au sénégal de 2021 à 2023 et ayant entrainé la mort de plus de 80 personnes, des milliers de blessés et des prisonniers a organisé, ce vendredi 29 Aout 2025, une conférence de presse au siège de Amnesty international.

Le face à face avec la presse a été pour les conférenciers, une occasion de réclamer Justice et d’exiger la vérité sur les circonstances de chaque décès afin que les auteurs, commanditaires et complices répondent de leurs actes devant la loi.

Le collectif a par ailleurs déploré les lenteurs notées sur le déclenchement et l’accélération des procédures d’enquête judiciaires devant aboutir à faire la lumière et établir la vérité sur les événements tragiques. Pour ce faire, les victimes et leurs familles se disent déterminés à aller au bout de leur combat et qu’ils n’accepteraient pour quelques raisons quelles soient, de se taire.

Ils appellent ainsi les autorités actuelles aux côtés desquelles ils ont combattu, à épouser leur lutte pour rétablir la vérité sur les faits déplorés et honorer la mémoire des victimes.

