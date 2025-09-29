Violence exercée sur des journalistes: Le DG de la SOGEPA tire sévèrement sur le maire Bilal Diatta

L’opération de déguerpissement menée ce dimanche 28 septembre, à Keur Massar, a dégénéré en incident regrettable. Le maire, Bilal Diatta, a été filmé lors d’une altercation tendue avec des journalistes venus couvrir les opérations. Sur les images largement relayées sur les réseaux sociaux, on voit l’édile échanger des propos virulents avec les reporters, allant jusqu’à repousser leurs caméras de manière agressive.

Un comportement qui a provoqué l’indignation des professionnels des médias qui réclament des excuses publiques du maire pour atteinte à la liberté de la presse.

Dans la foulée, le directeur général de la SOGEPA, Elimane Pouye, est sorti de sa réserve pour recadrer fermement le maire de Keur Massar Sud. “Maux contre mots, un maire ne devrait pas agir ainsi. Par excès, un préfet avait jadis prononcé un mot déplacé à l’encontre du représentant des populations. Après conciliation, il s’était excusé. Cette fois, c’est le représentant des populations qui s’en prend à ces dernières violemment. Et à ceux qui racontent la scène, notamment les journalistes. Visiblement, la violence physique a pris le dessus sur les mots pour traduire des maux”, a-t-il écrit dans une publication au ton cinglant.