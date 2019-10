Vidéo : Thierno Alassane Sall rappelle à Macky Sall ses propos tenus sur un éventuel 3e mandat

Via Twiter, le leader de la République des valeurs (Rv), Thierno Alassane Sall a publié une vidéo dans laquelle le président Macky Sall déclarait qu’on ne pouvait pas faire deux (2) mandats consécutifs au Sénégal. Rappelant ainsi le discours du chef de l’Etat sur la question.

Ces mêmes propos qui ont été repris par Sory Kaba lors d’une émission radiophonique dimanche, lui ont valu son poste de Directeur des Sénégalais de l’extérieur.



« Macky Sall va-t-il connaître le sort de Sory Kaba? Sur cette vidéo on le surprend avec le même discours que Sory-Désolé. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on attend avec délectation le communiqué annonçant le départ de Macky. Sinon, un 23 juin-bis le guette! », a écrit Thierno Alassane Sall.