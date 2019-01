Victime de racisme à cause d’une blackface, Aya Nakamura avait dénoncé l’internaute à l’origine de cette imitation de très mauvais goût. Ce 10 janvier, en voulant présenter ses excuses à la star dans TPMP, la jeune femme en question en a rajouté une couche…

Elle pensait sûrement se racheter une image en se rendant sur le plateau de Touche pas à mon poste. Pourtant, cette internaute n’a pas réussi sa mission… c’est le moins que l’on puisse dire. Depuis la fin de semaine dernière, cette jeune femme est en effet au cœur d’une polémique vrombissante sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle souhaitait très certainement faire de l’humour, cette twitto s’est attiré les foudres d’un bon nombre d’utilisateurs. Et pour cause, à l’instar de Patrice Evra qui nous a offert une imitation d’Aya Nakamura toute en gêne et en malaise, celle qui se renomme Wawasmile03 sur ses profils y est elle aussi allée de sa parodie de Djadja. Seulement voilà, plus que de talent, c’est de maquillage noir qu’elle a usé pour se grimer comme la chanteuse de 23 ans. Il n’en a pas fallu plus pour que cela parte en Sucette et pour que le bad buzz prenne de l’ampleur. À tel point que l’interprète de Copines a dû intervenir pour dénoncer la blackface dont elle était victime. Quelques jours après la mise en lumière de cette vidéo que beaucoup ont qualifiée de raciste, l’internaute à l’origine de cette caricature de mauvais goût a tenté de se défendre à travers le petit écran.

Aya Nakamura victime de racisme : l’internaute à l’origine de la blackface persiste et signe

Ce jeudi 10 janvier, la bande de Cyril Hanouna accueillait donc celle qui est dans l’œil des fans d’Aya Nakamura depuis près d’une semaine. Sous sa perruque bleue et ses lunettes de soleil, l’humoriste 2.0 s’est confiée sur le tollé qu’elle avait provoqué en réalisant une blackface. « J’ai été insultée de raciste sur les réseaux sociaux (…) Je ne suis pas du tout raciste, je m’appelle Wafa, je suis de l’Afrique du Nord », a-t-elle affirmé. Et de délivrer une justification pour le moins hasardeuse. « Moi, ce que je voulais faire, c’était refaire Aya Nakamura tout simplement. Pour moi refaire quelqu’un de black, ça veut dire se teindre la peau en noir. Demain, si j’ai envie de faire un acteur ou un chanteur chinois, je vais me brider un petit peu les yeux, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis raciste envers les Chinois », a-t-elle lancé. De quoi provoquer la colère de Gilles Verdez. « C‘est raciste parce que c’est de la discrimination. C’est de la caricature que l’on appelle violente […] Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il scandé. Et s’il elle a finalement présenté ses excuses en fin d’émission, Wafa a conclu en indiquant qu’elle trouvait qu’elle avait « mis en valeur » Aya Nakamura avec cette imitation. Pas sûr que cet avis soit partagé par beaucoup de monde…