“Pourquoi veulent-ils que je sois un woubi… ?” : Sanekh répond sans détour

Le célèbre acteur sénégalais Cheikhou Guèye, plus connu sous le pseudonyme de Sanekh, était l’invité de DJ Kheucha dans l’émission “Keur Wally”, diffusée sur la chaîne YouTube de Wally Seck durant ce mois de Ramadan.

Interrogé sur l’affaire d’homosexualité qui secoue le pays et dans laquelle son nom a été faussement cité, le comédien n’a pas mâché ses mots : « J’ai vu qu’on a publié mon image en me traitant d’homosexuel. Ceux qui ont fait ça, je ne les pardonnerai jamais de ma vie. Même le jour du Jugement dernier, je ne les pardonnerai pas. Je ne sais pas pourquoi ils veulent que je sois homosexuel, ni pourquoi je devrais l’être. Il faut qu’ils arrêtent. »

Cette sortie fracasante intervient alors que les nouvelles autorités ont lancé une vaste traque contre les « woubi », dont les enquêtes ont révélé des pratiques effroyables. Selon les investigations, plus de 50 % des personnes suspectées seraient porteuses du virus du VIH/Sida.

Sanekh, dans ce contexte tendu, tient ainsi à protéger son image et à se démarquer clairement des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, alors que le pays fait face à une vague de révélations qui secoue l’opinion publique.