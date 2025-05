Quand la Vérité se Venge : Chronique d’une trahison morale et politique au Sénégal  (Par Khady Kane Diallo DIENE)

André Malraux avait dit La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie. Ce proverbe a certainement échappé à celui qui avait la balance pour moduler la RAISON et les esprits sombres dans ce pays, le Sénégal sous l’ éclipse de la VÉRITÉ en un moment donné de notre histoire, entre 2021 et 2024.

Eh Oui! Et Oui! Croyons en nous d’abord pour mieux distribuer le RESPECT MORAL à qui de droit sinon celui qui transgresse cette posture de dignité avouée, ne trouvera jamais Allah sur le chemin de la FOI, quels que soient l’heure ou le moment, l’âge ou le temps, le lieu ou l’espace.

Un mensonge rattrape toujours celui qui en fait une arme pour détruire volontairement, gratuitement, et ce sera ainsi chez toute créature humaine, douée de sens, qui déroge à ces exigences morales et sociétales bien précieuses.

Plus qu’une déception ,ce pauvre ministre piégé par sa gourmandise, IMF, vit une trahison de sa propre mémoire pourrie et enterrée à jamais et qui se ressuscite de manière inattendue contre lui. Il a emprisonné, il a nui à son prochain, il a fait mal, il a mal interprété , il a déjoué les arguments de la clairvoyance qui ont fini par le mettre dans la bibliothèque de l’oubli ou son SAVOIR est aujourd’hui balafré, ses diplômes déchirés, ses étudiants trahis, ses connaissances ensevelies par sa propre main et sous la glace mordante . Et tout ceci pour donner raison à quelqu’un qui ne pouvait l’avoir pour nourrir son faux rêve de rester à la tête de ce pays déchiré de contre- vérités amères. Est- ce que tout ceci en valait la peine s’il avait pris en charge dans sa conscience la JUSTICE DIVINE qui est IMPARABLE, parce qu’ IRRÉVERSIBLE et SACRÉE ? Je ne le pense!

Se mordre le doigt avec regret, patauger dans la boue chaude sans appui ni repère ciblé, s’habiller d’une honte aux teintes ineffaçables, voilà ce qui est arrivé à ce monsieur sous la houlette de Macky Sall.

Oui! Allah est Grand, Puissant et le Meilleur des juges!

KHADY KANE DIALLO DIÉNE