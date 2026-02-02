Vente de viande d’un cadavre d’un bœuf à Liberté 6, M.Sonko arrêté

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a mis fin aux agissements d’un charretier qui s’apprêtait à commercialiser de la viande avariée. L’homme a été surpris le 30 janvier 2026 en train de dépecer un bœuf mort depuis un temps indéterminé au rond-point Liberté 6.

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a été informé le 30 janvier 2026 vers 15 heures de l’abattage clandestin d’un animal au niveau du rond-point Liberté 6. Cette information a immédiatement déclenché une intervention rapide des forces de l’ordre. Les policiers se sont rendus sans délai sur les lieux signalés pour constater la véracité de ces faits et interpeller les éventuels auteurs de cette pratique dangereuse pour la santé publique.

La descente sur les lieux a permis aux agents d’identifier et d’interpeller le charretier M. Sonko, né en 1992, soit âgé de 34 ans, et domicilié à Khar Yalla. Le mis en cause a été surpris en pleine action, en train de dépecer un bœuf mort depuis un temps indéterminé.

La scène découverte par les policiers était particulièrement préoccupante du point de vue sanitaire. L’animal était visiblement mort depuis longtemps, mais cela n’empêchait pas le charretier de procéder méthodiquement à son dépeçage.

À la vue des agents de police, M. Sonko a immédiatement compris qu’il était pris en flagrant délit. Il a tenté d’abandonner la carcasse et de prendre la fuite pour échapper à son arrestation selon des sources de Seneweb.

Cependant, sa tentative d’évasion a été de courte durée. Les policiers l’ont rapidement rattrapé, intercepté et maîtrisé avant qu’il ne puisse s’éloigner des lieux. Le charretier n’a eu d’autre choix que de se soumettre à son interpellation.

Interrogé sommairement sur les faits par les forces de l’ordre, M. Sonko a livré une explication qui aggrave son cas. Il a déclaré avoir retrouvé l’animal déjà mort sur les lieux.

Plus préoccupant encore, le mis en cause a avoué avoir eu l’intention de vendre la viande afin d’en tirer un profit financier.

L’enquête a révélé que M. Sonko n’en est pas à son premier démêlé avec la justice. Il y a lieu de signaler que l’individu est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et d’usage de chanvre indien.

M. Sonko a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Il devra répondre de ses actes devant la justice et risque des poursuites pour abattage clandestin, mise en danger de la vie d’autrui et tentative d’escroquerie.

L’enquête se poursuit.