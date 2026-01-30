D’après Libération, qui donne l’information, ce dernier a été balancé par un de ses clients nommé A. Bah, un ressortissant guinéen qui, grâce à Diallo, a pu obtenir des faux papiers sénégalais. Le journal rapporte que les deux hommes ont été déférés au parquet de Saint-Louis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, obtention indue de documents administratifs et faux en écritures publiques.

Face aux enquêteurs, renseigne le quotidien d’information, Bah a déclaré avoir obtenu les faux documents auprès de son fournisseur à raison de 15 000 francs CFA l’unité. Diallo a acquiescé devant les policiers. Dans des propos repris par Libération, il a confessé au sujet de ses tarifs : «Pour le jugement de naissance, je réclame 50 000 francs CFA. Un certificat de nationalité sénégalaise, c’est 25 000. Pour les annulations, je demande 50 000. Avec ces montants, je parviens à défalquer les sommes que je paie pour les frais de justice.»

Le ressortissant guinéen ne s’est pas arrêté à ces confessions. Selon Libération, il a révélé aussi avoir sollicité divers services compétents, à Tamba, Koumpentoum, Dakar et Kolda, pour mener ses activités frauduleuses. «La perquisition effectuée dans son domicile a révélé une proximité avec des acteurs influents des localités concernées. Ce qui lui a vraisemblablement permis de faire obtenir des actes au profit de ressortissants étrangers», déduit le journal.