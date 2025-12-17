Vente de crédit Woyofal: La Senelec fait une surprenante annonce aux clients

La Senelec annonce des travaux de mise à niveau de son système de vente de crédit Woyofal. Le service sera indisponible durant la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 décembre 2025, de 00h à 06h du matin.

Dans une note officielle diffusée par sa Direction Communication et Marketing, la Senelec informe son « aimable clientèle » qu’elle procédera à des interventions techniques sur son infrastructure de vente prépayée. Ces travaux ont pour objectif de « garantir un fonctionnement optimal du service ».

La société nationale d’électricité précise que l’opération entraînera une suspension temporaire de toutes les transactions. « En effet, aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué durant cette période », souligne le communiqué.

Cette interruption concerne l’ensemble du réseau de distribution, incluant les agences, les plateformes numériques et les prestataires de services tiers.

Afin de prévenir tout désagrément lié à l’épuisement du crédit durant la nuit, la Senelec exhorte les usagers et ses partenaires à la prévoyance. L’entreprise « invite sa clientèle, ainsi que ses partenaires externes à l’encaissement et à la vente de crédit Woyofal, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’effectuer leur approvisionnement avant l’arrêt programmé du système. »

Consciente des contraintes imposées par cette maintenance, la direction de la Senelec « présente ses excuses pour les désagréments occasionnés ». Elle tient toutefois à rassurer les abonnés sur « un retour normal du service dès l’achèvement des travaux », prévu au petit matin du jeudi 18 décembre.