Vélingara : Un vent violent accompagné d’une forte pluie a fait des dégâts importants

Les habitants des communes de Kounkané, de Saré Coly Sallé et de Némataba dans le département de Vélingara (sud), ont été stupéfaits et apeurées par un temps qui s’était gâtés brusquement et violemment dans la nuit hier. Les dégâts sont considérables et ces différentes communes ont été dans tous leurs états a appris le correspondant de Kewoulo.

C’est aux environs de 22 heures, dans la nuit du dimanche à lundi que plusieurs communes du département ont été surprises par un vent très violent. Vient après une pluie sans que le vent n’arrête de faire rage.

Des poteaux électriques terrassés, des branches d’arbres fendues, des toitures de cases et de bâtiments emportées, des murs de clôtures effondrés, entre autres dégâts témoignent la puissance du vent qui a sévi dans plusieurs localités du département de Vélingara.

La commune de Némataba et de Saré Coly Sallé sont les parties les plus touchées par ces intempéries selon une information de la radio communautaire Sewnde FM.

« Le vent qui a traversé presque la quasi-totalité du département a causé un incendie qui a provoqué beaucoup de dégâts matériels chez nous », a déploré Kalidou Mbaye, maire de la commune de Némataba, joint au téléphone.

Plus de peur que de mal à Saré Diaalo, un village de la commune de Saré Coly Sallé où ce vent violent a fait tomber un bâtiment, causant ainsi des blessures à une dame qui s’y trouvait.

Après la pluie, c’est le beau temps, dit-on. Mais cela n’est point d’application dans le département de Vélingara. Pour l’heure, ces populations victimes de ce calvaire n’ont que leurs yeux pour pleurer en attendant que les autorités locales leur viennent en aide.