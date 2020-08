Toutes les mesures sont prises pour un déroulement des examens scolaires dans le département de Vélingara (sud), dans ce contexte de pandémie du coronavirus et de saison des pluies, a assuré, l’adjoint au préfet Mamadou Lamine Ngom.

« Dans ce contexte particulier de pandémie et de période hivernale, toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement des examens scolaires’’, a-t-il notamment déclaré lors d’un Comité départemental de développement (CDD) à la salle de réunion de la préfecture.

La rencontre a réuni l’ensemble des acteurs de l’éducation du département, et des élus pour statuer sur les mesures à prendre pour l’effectivité des examens prévues respectivement les 20 et 21 Août pour le CFEE et le 14 septembre pour le BFEM sur l’ensemble du territoire national.

Sur le plan sanitaire, a fait savoir l’adjoint au préfet départemental, les mesures barrières contre la Covid-19 prises depuis le redémarrage des cours vont être renforcées et vont continuer jusqu’à la fin de l’année scolaire à Vélingara.

Au cours de ce CDD, il a formulé des recommandations allant dans le sens de la sécurisation des centres d’examens. Cela nécessite dit –il « une mobilisation des forces de défenses et de sécurités ».

Au total, 6.750 candidats dont 3.291 garçons et 3.459 filles vont se présenter à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), a annoncé l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Dethioukh Samba.

Selon lui, pour le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), ils sont 2.480 candidats dont 1.412 garçons et 1.068 filles.

« Concernant les centres, nous avons 32 pour le BFEM et le CFEE 54. Quant surveillants, ils sont au nombre de 665 pour le primaire et 214 pour le moyen », a-t-il précisé.

Vu que ces examens de fin d’années se dérouleront au moment où il pleut le plus dans le département de Vélingara, les parents d’élèves doivent anticiper sur la protection des candidats en matière d’imperméables pour leur faciliter l’accès aux centres d’examen en cas de pluie.