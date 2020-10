Vélingara : Moussa Niang installé dans ses nouvelles fonctions de chef de service départemental du sport

Le développement du sport passe par ‘’ la mise en place des infracteurs de qualité, la formation des gens compétents dont un manageur qui est capable d’impulser une dynamique de changement ‘’ a déclaré jeudi, à Vélingara (sud) Guéladio Ba, l’inspecteur de l’éducation populaire de la jeunesse et sport, chef du service régional de sport de Kolda.

‘’ Pour atteindre les sommités du sport au niveau du département de Vélingara, il faut qu’il ait des infrastructures sportives adéquates, des gens formés et compétents ‘’ a-t-il indiqué lors de la cérémonie d’installation officielle du nouveau chef de service du sport départemental de Vélingara, Moussa Niang, récemment nommé par le ministre du sport Mactar Ba.

Le chef de service régional de sport de Kolda a affirmé d’avoir profité de cette occasion, pour rencontrer l’ensemble les acteurs du mouvement sportif pour d’échanger avec eux sur le développement du sport au niveau du département de Vélingara.

Coordonner et promouvoir les activités de sport et des loisirs dans le département, assurer un appui conseil et une assistance technique aux structures sportives et de loisirs, animer et développer les activités sportives et des loisirs, et apporter un appui technique aux collectivités territoriales etc. telles sont les missions assignées au chef de service du sport, Moussa Niang.

Officiellement installé ce jeudi, M. Niang, le tout nouveau chef de service du sport mesure l’immensité de la tâche qui l’attend. C’est pourquoi il a sollicité le soutien et l’accompagnement des autorités, des corps constitués, du personnel et de la population pour l’atteinte de sa mission.