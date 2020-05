L’adjoint au préfet du département de Vélingara (sud), Mamadou Lamine Ngom a procédé, ce mardi, au lancement de la distribution des kits alimentaires destinées au familles impactées par la maladie à coronavirus. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du maire de la commune et des bénéficiaires, a constaté le correspondant local de Kewoulo.

Après plusieurs semaines d’attente, c’est un véritable ouf de soulagement qui a été constaté dans plusieurs familles de la commune de Vélingara impactées par la pandémie du coronavirus. A l’intérieur du centre touristique, un homme soulève un sac de riz et le pose sur une charrette tirée par un âne. C’est l’un des premiers bénéficiaires de cette vaste distribution d’aide alimentaire lancée ce matin pour aider les familles démunies à affronter la crise alimentaire causée par la Covid -19. « Au total, c’ce sont 2920 ménages qui ont commencé à recevoir les kits alimentaires composées de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d’huile, 10 kg de pattes alimentaires et un paquet de savon contenant 18 morceaux », a déclaré Ousmane Baldé, conseiller municipal et par ailleurs secrétaire général dudit comité communal de ciblage.

« Nous avons recensé 2920 ménages dans la commune de Vélingara. Ce travail n’était pas

facile pour nous, car il fallait enlever les doublons, mais en fin de compte tout a été bien fait par le comité de ciblage », a-t-il ajouté. Le maire de la commune de Vélingara, Mamadou Woury Diallo, qui a assisté à la cérémonie de distribution des denrées alimentaires s’est félicité du travail effectué par le comité de ciblage dont il est le président d’honneur. A cette occasion, l’édile de la localité a exhorté les populations à respecter davantage les mesures barrières gages de protection contre la contamination.

Prenant la balle au rebond, l’adjoint au préfet du département de Vélingara, Mamadou Lamine Ngom qui a présidé la cérémonie, pour sa part, a sollicité les populations de sa circonscription à veiller scrupuleusement au respect des gestes barrières, en respectant la distanciation sociale avant de revenir sur le sens de ce programme d’aide alimentaire initié par l’Etat du Sénégal. «C’est un programme qui vise essentiellement à soutenir les ménages impactés par la maladies du coronavirus. Comme vous le savez tous, les mesures de restrictions prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la pandémie ont entraîné un chômage forcé dans tous les secteurs d’activités où les populations s’activaient quotidiennement », a-t-il affirmé.

Selon lui, c’est pour amoindrir la souffrance des populations les plus vulnérables que le

président de la république son excellence Macky Sall a jugé nécessaire de mettre sur pied ce programme de résilience social et économique à l’échelle national. Vu que la conjoncture se fait sentir de plus en plus dans les familles, cet appui en denrées alimentaires du gouvernement demeure à présent une véritable bouffée d’oxygène aux différents bénéficiaires de la commune de Vélingara et cela malgré une longue attente.