Vélingara : Décès du secrétaire général de la fédération départementale du parti démocratique sénégalais, Mamadou Bayo

Mamadou Bayo, secrétaire général de la fédération du parti démocratique Sénégalais (PDS) dans le département de Vélingara (sud) est décédé ce lundi au environ de 15 heures à l’hôpital régional de Kolda, a annoncé Mamadou Diang Sy, section PDS Kounkané.

‘’ Nous venons de perdre un monument du parti démocratique sénégalais, en la personne de Mamadou Bayo, cet après-midi à l’hôpital régional de Kolda ‘’ a-t-il dit.

‘’ Mamadou Bayo est un militant du parti démocratique sénégalais dès sa création en 1974. Voilà quelqu’un qui n’a jamais connu la transhumance. Il s’appelait par définition constance pour avoir resté le militant le plus fidèle du PDS durant toute sa carrière politique ‘’ a témoigné Mamadou Diang Sy.

Selon lui, avec la disparition de M. Bayo, le parti démocratique sénégalais perd un cadre politique d’envergure qui a eu à œuvrer non seulement pour la massification et pour la grandeur de ce parti mais aussi pour son épanouissement à l’échelle locale dans son Linkering natal, voire même à l’échelle départementale et nationale.

Bayo rappelé à Dieu à l’âge de 69 ans, fut d’abord un ancien encadreur à la société des fibres textiles (SODEFITEX), ensuite il a embrassé le métier d’enseignement jusqu’en 2017, l’année qu’il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, selon son fils Cheick Bayo dans un entretien avec kewoulo.

Elu président du conseil rural de Linkering en 2002, il a eu à occuper ce poste jusqu’en 2014, soit deux mandats consécutifs au service de la communauté.