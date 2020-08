Vélingara – Covid-19: les mesures barrières foulées aux pieds lors des évènements sociaux

Le Sénégal a dépassé aujourd’hui les 10 milles cas de contamination à la maladie à coronavirus depuis le 02 mars 2020, date à laquelle le premier cas testé positif au virus a été annoncé par les autorités sanitaires.

Face à cette situation de plus en plus inquiétante, les autorités ont édicté des mesures de prévention notamment le port du masque dans les lieux publics, la distanciation physique, le lavage des mains au savon…

Malgré ces mesures barrières édictées comme étant pour le moment les seuls moyens d’éviter la propagation de cette pandémie, il est déplorable de constater que lors des événements tels que le mariage, le baptême, le décès voire même la récente fête de Tabaski, lesdites mesures sont de plus en plus foulées aux pieds dans les espaces et autres lieux par les populations de Vélingara.

En réalité, jusqu’ à présent, ils sont nombreux les Vélingarois qui ne croient pas à l’existence de cette malade. Les personnes qui portent les masques se comptent sur les bouts du doigt. Certains estiment qu’il s’agit d’un « business » qui profite aux autorités.

D’ailleurs, il suffit de faire un tour dans la ville pour se rendre compte, à travers le port de masque et le respect de la distanciation requise, que ceux qui ne croient pas à cette maladie sont plus nombreux que ceux qui y croient. Pire, lors de mariage, baptêmes et funérailles, les mesures barrière ne sont pas du tout respectées.

Plusieurs personnes ont du mal à porter le masque. Elles évoquent l’inadaptation liée aux problèmes respiratoires. « Voici mon masque, mais quand je le porte, ça m’étouffée, je suis asthmatique » déplore Mariama Boiro, une dame trouvée devant le portail d’une banque de la place.

Avec l’arrivée de nombreuses personnes en provenance de Dakar, épicentre de la maladie, pour célébrer la fête de Tabaski en famille, certains craignent de nouveaux cas de contamination dans la commune.

Malgré tout, cela ne semble point intriguer bon nombre de Vélingarois, y compris des intellectuels qui continuent à vaquer à leurs affaires, sans protection, ni respect des gestes barrière.

En tout cas, il est temps que les autorités renforcent la sensibilisation des citoyens pour d’abord croire à l’existence de la maladie et ensuite respecter les gestes barrière. A défaut, tous les efforts consentis par les autorités ainsi que les appuis des partenaires techniques et financiers et ceux internes seront vains.