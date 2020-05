C’est connu, au Sénégal les fêtes religieuses sont souvent l’occasion pour les tailleurs de faire de bonnes affaires. Mais cette année, à quelques jours de la fin du

ramadan, ce n’est pas la grande affluence dans la plupart des ateliers de tailleurs visités dans la commune de Kounkané.

Les acteurs de ce secteur de la couture sont dans le désarroi. Alors qu’ils étaient les travailleurs les plus courus de la contrée et au delà, cette année, les tailleurs sont seuls dans leurs ateliers vides de tout client. Tel est le constat fait par le correspondant local de Kewoulo à Vélingara. La fête de Korité, qui correspond à la fin du mois béni de ramadan, constitue l’une des plus importantes fêtes musulmanes. Habituellement, les tailleurs ne connaissaient pas de repos à l’approche de cette fête en raison de la forte mobilisation des clients désireux de coudre de nouveaux habits pour la famille. Mais cette année, la situation a changé à cause de la maladie à coronavirus, des coupures intempestives du courant et du couvre-feu qui empêchent les tailleurs de travailler normalement.

Abdoulaye Sabaly, un maître couturier trouvé tranquillement dans son atelier au

marché central de Kounkané, confirme cet état de fait. «Dieu soit loué nous sommes encore en vie. Mais, la clientèle est absente. Les années antérieures les clients nous inondaient à pareil moment. Mais, cette année; c’est tout le contraire. Je pense que la rareté des clients est due à cette pandémie qui sévit actuellement dans le pays. A cela s’ajoute le manque d’électricité dont nous sommes victimes pendant plusieurs heures de la

journée», s’est–il lamenté.

Assis désespérément dans son atelier, Aliou Mballo, un couturier très connu pour la

finesse de ses modèles n’affiche pas le sourire en cette période de veille de Korité. «Vraiment, nous rencontrons d’énormes difficultés cette année. C’est la période des

vaches maigres avec cette faible affluence de la clientèle. Les quelques uns qui se

pointent devant nous passent aussi tout leur temps à solliciter des dettes qui, pour la

plupart ne seront pas payées. Tout le monde est fauché en ces moments de crise

sanitaire du fait que toutes les activités sont au point mort. Nous demandons au

gouvernement de nous aider même s’il faut travailler jusqu’à 23 heures ou 00 heures.

Cela nous permettra d’honorer nos quelques commandes», a plaidé notre

interlocuteur.

Ibrahima Diallo lui a emboîté le pas. Ce jeune couturier a les mêmes plaintes que ses

camarades, surtout qu’il avait l’habitude de passer la nuit à l’atelier pour écouler ses

commandes à l’approche de chaque fête. « Nous travaillons ici petit à petit. Avec ce couvre-feu, nous sommes tenus de finir avant 21 heures et pourtant nous travaillons plus la nuit que la journée. Vu la situation du pays depuis l’arrivée de la Covid-19 toutes les activités sont paralysées alors que nous sommes tous des soutiens de familles » a déploré

Ibrahima Diallo visiblement en chômage «forcé».Malgré le manque à gagner causé par la pandémie, la fête de Korité reste spéciale pour les couturiers de Kounkané. C’était non seulement une occasion de gagne pain pour eux mais aussi de fidélisation de leurs clients.