Vélingara : cérémonie de passation de services des sous-préfets sortants et entrants dans l’arrondissement de Saré Coly Sallé

C’est la salle de réunion de l’hôtel de Séhelia qui a servi de cadre hier lundi10 Août 2020 à la cérémonie de passation de services entre les sous-préfets entrant monsieur Abdoul Konaté et celui sortant Daouda Sarr, précédemment sous-préfet de l’arrondissement de Saré Colly Sallé.

La cérémonie de passation de commandement entre les sous – préfets sortant et entrant a été présidée par le préfet du département de Vélingara, Saïd Dia, entouré pour la circonstance des autorités administratives, municipales, des chefs de services, des parents et amis des deux distingués.

Celle-ci a débuté avec le mot de bienvenu du maire de la commune de Kounkané, Mohamed Ndourou Baldé, qui a tout d’abord remercié les populations venues à ladite cérémonie, sans pour autant manquer de tarir d’éloges au sous-préfet sortant, Daouda Sarr.

Dans son discours, le sous-préfet sortant, monsieur Daouda Sarr s’est tout d’abord réjoui du décret du président de la République lui nommant sous-préfet de l’arrondissement de Bellé dans le département de Goudiry avant de s’excuser auprès des autorités, des sages ,des notables, des Femmes et les autres personnalités de la ville de Kounkané.

Pour son traditionnel discours d’installation, le préfet du département de Vélingara, Saïd Dia, s’est réjoui de la bonne organisation de la salle qui a abrité cette auguste cérémonie du fait du respect strict des mesures barrières tel que la distanciation sociale, le port du masque et la mise en place d’un dispositif de lavage des mains en cette période de la maladie à coronavirus.

Poursuivant, le préfet du départemental n’a pas manquer de remercier les autorités présentes, le sous-préfet sortant pour les loyaux services rendus à l’administration territoriale sénégalaise. Parlant du sous-préfet entrant, il affirme que les échos qu’il a eus de lui sont très favorables et cela lui rassure. C’est pourquoi il a demandé aux populations de Saré Coly Sallé d’être rassurées.

Par ailleurs il exhorte aux maires et aux populations de l’accompagner comme ils avaient accompagné monsieur Sarr, le sous-préfet sortant, d’être à son écoute et de lui faciliter non seulement la prise en main de son arrondissement mais également l’exercice de ses activités et des tâches dans le cadre de sa mission.

Pour sa part, le sous-préfet entrant a félicité son homologue sortant monsieur Sarr pour le travail qu’il a fait dans l’arrondissement de Saré Coly Sallé pendant 3 ans et réitère sa disponibilité entière aux services de la population.

La cérémonie a pris fin par l’installation de monsieur Abdoul Konaté dans son fauteuil de première autorité de l’arrondissement de Saré Colly Sallé par le préfet du département de Vélingara avant les cadeaux soient remis à monsieur Daouda Sarr par des maires, des chefs de services et amis en guise de reconnaissance pour service rendu à l’administration sénégalaise.