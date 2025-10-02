Vaste Saisie de Faux Médicaments à Dakar : Deux Étrangers Arrêtés

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), en collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la Police, a mené une opération coup de poing qui a permis l’interception d’un important stock de médicaments falsifiés et illicites. La valeur marchande estimée de la saisie s’élève à 30 millions de francs CFA.

​L’intervention, déclenchée suite à des renseignements précis de l’unité Cyberpharma Crime, a ciblé le marché du Boulevard des Centenaires à Dakar. Elle a abouti à l’arrestation de deux ressortissants étrangers soupçonnés de vendre illégalement ces produits pharmaceutiques.

​Au total, 4 200 unités de médicaments ont été saisies, couvrant neuf classes thérapeutiques jugées sensibles. Parmi les produits confisqués figurent des anticancéreux, des antiparasitaires, des antihypertenseurs, des anabolisants, des anti-inflammatoires, des antipaludiques, des traitements de la prostate, des anti-hémorroïdaires, ainsi que des compléments alimentaires.

​L’ARP a souligné que cette cargaison de produits contrefaits ou non autorisés constitue une double menace critique. Non seulement elle perturbe et compromet la chaîne légale d’approvisionnement des médicaments, mais elle pose surtout un grave danger pour la santé publique en exposant les citoyens à des traitements potentiellement inefficaces ou toxiques.

​Face à la persistance de ces trafics, l’Agence a réaffirmé sa détermination à intensifier sa coopération avec les Forces de défense et de sécurité afin de démanteler l’ensemble des circuits parallèles de distribution. Elle a de nouveau rappelé avec insistance que seules les officines de pharmacie sont légalement habilitées à vendre des médicaments au Sénégal, mettant vivement en garde la population contre les risques mortels liés à tout achat en dehors des points de vente autorisés.