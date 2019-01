Urgent: Le siège de Pastef saccagé cette nuit par une bande de nervis

Les choses commencent a dégénérer au Sénégal. Après les saccages des locaux de l’APR sur la VDN, ceux de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, c’est au tour du Pastef de Ousmane Sonko de recevoir la visite nocturne des nervis à la solde des politiques.

Cette nuit, vers deux heures du matin et alors que le siège était encore occupé par une réunion des cadres, un groupe de casseurs a fait irruption à Yoff. Et a mis sens dessus sens dessous tout le bureau. En dehors du mobilier, personne n’a été blessé. Et la gendarmerie nationale qui a été saisi n’a pas encore procédé à des arrestation.

Dans la journée, alors qu’il était venu inaugurer ce même siège de Pastef, Ousmane Sonko avait été encerclé par des militants de l’APR qui l’avaient hué. Et avaient crié que Yoff appartenait à Abdoulaye Diouf Sarr, le leader local de la mouvance présidentielle. Une troublante coïncidence qui pourraient facilement orienter les regards vers ce camps d’en face.