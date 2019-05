C’est un appel assumé à la violence et au trouble à l’ordre public que cette dame, Salihati Salam Fall, vient de lancer via sa page Facebook. Et cet appel, incitant à bastonner Madiambal Diagne, le patron du Groupe Avenir Communication, a été largement partagé sur le réseau social Facebook. Et dans le cercle des Thiantacounes, on se donne le mot pour faire taire les journalistes du Quotidien. Et la dame qui se dit fervent mouride reproche au conseiller occulte du président Macky Sall d’avoir écrit ou laissé écrire dans son journal que « Béthio Thioune a été enterré das la chaleur de Touba.«

La couverture médiatique de l’enterrement très mouvementé du guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, à Touba, continue d’occuper l’opinion. Dernier épisode de ce feuilleton dont on est loin de l’épilogue, un appel à violenter Madiambal Diagne. Si l’appel de la dame Salihati Salam Fall est suivi d’un début d’exécution, l’ancien journaliste et patron du groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, risque d’être agressé ces jours-ci, sa voiture brûlée et sa maison saccagée ». A en croire l’auteure de cette fatwa lancée sur Facebook, « Madiambal Diagne n’a aucun respect pour la communauté mouride. » A l’origine de ce constat amer se trouve la Une du journal Le Quotidien, titre consacré à la couverture exceptionnelle de l’enterrement du guide des Thiantacounes dans la capitale du mouridisme.

Dans ce numéro incriminé du journal, la rédaction avait titré: « Béthio Thioune enterré dans la chaleur de Touba. » Et c’est cette titraille-là qui n’a pas plu à la dame Salihati Salam Fall. Et c’est ce qui l’a poussé à faire une vidéo virale dans laquelle elle appelle très clairement à bastonner Madiambal Diagne. « C’est depuis que les mourides ont arrêté de bastonner les indisciplinés que n’importe qui s’en prend aux Mourides« , a déclaré cette nouvelle activiste de plus en plus suivie sur le réseau social. Aussi, celle qui se veut le porte-étendard du mouridisme voudrait que les disciples brûlent la maison de Madiambal Diagne, sa voiture et son journal, Le Quotidien, pour que cet acte serve de leçon aux autres qui seraient tentés de vouloir écrire librement.