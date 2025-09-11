Urgent: Le président de l’Association nationale des personnes accidentées convoqué à la cybersécurité pour…

Le président de l’Association nationale des personnes accidentées vivant avec handicap (ANPAVH), Ousmane Ndoye, est convoqué ce jeudi 11 septembre à 11 heures à la Division spéciale de cybersécurité (DSC).

Il va répondre à une plainte du directeur général de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Atoumane Sy. Selon Les Échos, qui relaie l’information dans son édition du mercredi, cette plainte fait suite aux critiques publiques formulées par Ndoye à l’encontre de la gestion du Dg de l’ANASER.