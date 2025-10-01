Urgent: Une plainte déposée contre Ngoné Saliou pour injures contre…

Un agent de l’État en service dans un ministère a déposé une plainte contre Ngoné Saliou Diop pour injures publiques et atteinte à l’honneur d’une communauté. Les faits remontent à une vidéo diffusée publiquement dans laquelle la mise en cause aurait proféré des propos jugés offensants à l’encontre de la communauté Pulaar.

Dans sa plainte adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar et enregistrée le 01 octobre 2025, le syndicaliste Maham Ka dénonce des propos qui constituent, selon lui, « une atteinte grave à l’honneur et à la dignité non seulement de sa personne, mais également de toute une communauté ».

Le plaignant estime que ces déclarations sont de nature à « créer des tensions, à semer la haine et à porter atteinte au vivre-ensemble auquel nous tenons tous ».

Mais ce qui aggrave davantage la situation, selon le plaignant, c’est que Ngoné Saliou Diop de Sans Limites Tv aurait également tenu des propos insolents à l’endroit du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, « qui incarne la plus haute institution de notre pays et mérite, à ce titre, respect et considération ».

En conséquence, le plaignant sollicite l’ouverture d’une enquête et la poursuite de Ngoné Saliou Diop pour injures publiques et incitation à la haine, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Contacté par Seneweb, Maham Ka a tenu à préciser qu’il est syndicaliste, apolitique, et Secrétaire à l’animation et à la propagande du Mouvement national des jeunes de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA).